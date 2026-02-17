Padel, Grand Prix Scuole: trionfa l’Accademia Eucaliptos nella categoria Club School, la soddisfazione di Baccari

Importantissimo riconoscimento della Federazione Italiana Tennis Padel per l’accademia capitolina dedicati ai giovani
Il padel ha, ormai, preso enormemente piede in Italia, anche tra i giovanissimi. Sono molte, infatti, le scuole dedicate ai ragazzi sull’intero territorio nazionale. Nel Lazio, e in particolare a Roma, ce ne sono diverse, ma una nello specifico si sta facendo spazio nel panorama italiano e internazionale. Parliamo dell’Accademia Eucaliptos , salita alla ribalta delle cronache negli ultimi giorni per un rilevante premio assegnatogli dalla FITP per i risultati raggiunti dai piccoli atleti che ne fanno parte.
Andando nel dettaglio, attiva dal 2020 e già da quattro anni affiliata alla Federazione, la scuola è risultata vincitrice del Gran Prix Scuole 2025 nella categoria Club School. Il gran premio serve a premiare e valorizzare le scuole in base all’attività svolta durante l’anno, con particolare attenzione a quella giovanile e di base. Si basa, anche e non solo, sui risultati ottenuti dai ragazzi nei vari appuntamenti e tornei di prestigio disputati nel corso dell’anno. In ognuno di questo, viene assegnato un punteggio a ciascun giocatore appartenente al circolo. Da questo deriva il risultato finale dell’intera accademia, che riceve anche contributi dalla federazione in base alle graduatorie per poter portare avanti i loro progetti.
Nel caso specifico di cui ci stiamo occupando, l’Eucaliptos Padel Club ha conquistato il primo posto nella classifica generale nazionale con ben 7050 punti, distanziando di 1200 punti i secondi. Un risultato eccezionale raggiunto con il lavoro e il sacrificio dell’intero staff tecnico e dei giovani che hanno messo in campo tutto, grazie anche al supporto, di primaria importanza, delle famiglie. Un traguardo importantissimo per guardare avanti con maggiore fiducia e voglia di migliorarsi sempre di più, come si evince anche dalle parole del direttore tecnico dell’accademia, Luca Baccari.
“L’anno accademico 2004-2025 ha rappresentato per il Club Eucaliptos nove mesi di intensa attività, ore e ore di lavoro e tanti chilometri percorsi in tutta Italia alla ricerca di esperienze, emozioni e successi a fianco dei nostri atleti. E questo è il risultato più ambito che potevamo ottenere dai nostri ragazzi, che hanno scelto un percorso impegnativo con tante rinunce e vacanze non fatte. Un punteggio rappresentativo di tutti gli eventi di grande rilievo ai quali abbiamo partecipato, Camp Italiani, Coppa delle Regioni, Master Nazionali e tanti altri. Un primo grande traguardo che evidenzia come il lavoro sia stato premiato e rimarrà nei nostri ricordi per sempre. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff di campo, al preparatore atletico, al preparatore mentale, ma soprattutto alle famiglie dei ragazzi che hanno creduto in noi e nel nostro progetto accademico“.