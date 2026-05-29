BNL Italy Major Premier Padel 2026: il grande spettacolo del Foro Italico torna in diretta su Sky

Dal 1° al 7 giugno Roma ospita il BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più prestigiosi del circuito mondiale. Oltre 50 ore di diretta su Sky Sport Tennis con i migliori giocatori del ranking internazionale.

Il Foro Italico si prepara a diventare ancora una volta la capitale mondiale del padel. Da lunedì 1 a domenica 7 giugno andrà infatti in scena il BNL Italy Major Premier Padel 2026, appuntamento tra i più prestigiosi del calendario internazionale e primo Major stagionale del circuito.

Sky seguirà l’evento in diretta con oltre 50 ore di programmazione dedicate, confermando Sky Sport Tennis come canale di riferimento per tutta la settimana romana.

Oltre 240 atleti in gara

Saranno complessivamente 240 gli atleti protagonisti della manifestazione capitolina, distribuiti tra:

68 coppie nel tabellone maschile;

52 coppie nel tabellone femminile.

In programma ben 118 incontri nell’arco degli otto giorni di competizione.

Sfida al vertice nel tabellone maschile

Grande attesa per il confronto tra le coppie che dominano attualmente il ranking mondiale.

Da una parte Arturo Coello e Agustín Tapia, vincitori a Roma nel 2023, dall’altra Alejandro Galán e Federico Chingotto, reduci da una stagione straordinaria impreziosita da cinque titoli conquistati nel 2026 e dai successi nelle ultime due finali disputate proprio al Foro Italico.

Tra i protagonisti più attesi figurano anche:

Juan Lebrón;

Franco Stupaczuk;

Mike Yanguas;

Leo Augsburger;

la coppia Di Nenno-Navarro, nuovamente insieme;

Leal e Guerrero, semifinalisti nell’edizione 2025.

Torneo femminile di altissimo livello

Anche il tabellone femminile promette grande equilibrio.

Le campionesse in carica Delfi Brea e Gemma Triay proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2025, ma dovranno fare i conti con la concorrenza di Paula Josemaría e Bea González, protagoniste di una straordinaria serie di vittorie negli ultimi mesi.

Torna inoltre a Roma Ari Sánchez, questa volta in coppia con Andrea Ustero, mentre saranno della partita anche Claudia Fernández e Sofia Araújo.

Il pubblico romano potrà inoltre salutare per l’ultima volta al Foro Italico la leggendaria Alejandra Salazar, pronta a chiudere una carriera che ha segnato la storia del padel mondiale.

La copertura Sky

L’evento sarà seguito quotidianamente da Sky con aggiornamenti, interviste e approfondimenti su Sky Sport 24.

Le fasi decisive entreranno nel vivo da venerdì 5 giugno con i quarti di finale, per poi culminare nel weekend con semifinali e finali.

Programma TV

Martedì 2 giugno

Dalle 16.30

Prima giornata

Sky Sport Tennis

Mercoledì 3 giugno

Dalle 16.00

Seconda giornata

Sky Sport Tennis

Giovedì 4 giugno

Dalle 17.00

Terza giornata

Sky Sport Tennis

Venerdì 5 giugno

Quarti di finale

Dalle 10.30 alle 16.30

Dalle 17.30 alle 23.30

Sky Sport Tennis

Sabato 6 giugno

Semifinali

Dalle 14.00 alle 18.00

Dalle 19.00 alle 23.00

Sky Sport Tennis

Domenica 7 giugno

Finali

Ore 18.30: finale femminile

Ore 20.30: finale maschile

Sky Sport Tennis

Torna anche “This is Padel”

Durante il torneo spazio anche a “This is Padel”, il programma di approfondimento curato e condotto da Alessandro Lupi, che racconterà il Major di Roma attraverso analisi tecniche, highlights e interviste ai protagonisti.