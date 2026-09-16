Giro di Campania, torna dopo 25 anni: domenica la corsa da Caserta a Napoli

Domani, giovedì 17 settembre, la presentazione ufficiale a Palazzo Santa Lucia. Il 64° Giro di Campania partirà dalla Reggia di Caserta e si concluderà in Piazza del Plebiscito dopo 193,1 chilometri attraverso tutte le cinque province.

Il Giro di Campania torna nel ciclismo professionistico dopo 25 anni. Domenica prossima andrà in scena la 64ª edizione della storica corsa, inserita nel calendario della Coppa Italia delle Regioni come evento di categoria UCI 1.1.

La presentazione ufficiale è in programma domani, giovedì 17 settembre alle 11, nella Sala “Francesco De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

Dalla Reggia di Caserta a Piazza del Plebiscito

Il percorso misura 193,1 chilometri e attraverserà tutte le cinque province della Campania.

La partenza sarà dalla Reggia di Caserta, mentre l’arrivo è previsto a Napoli, in Piazza del Plebiscito, davanti al colonnato e a Palazzo Reale.

Nel mezzo, il gruppo attraverserà il Sannio, l’Irpinia, l’Agro nocerino, Cava de’ Tirreni e la Costiera amalfitana. Dopo la salita di Agerola, la corsa scenderà verso la fascia costiera dominata dal Vesuvio, passando per Stabia, Pompei, il Miglio d’Oro, Ercolano e Portici, prima dell’ingresso nel capoluogo.

Una corsa che ha visto vincere Coppi, Bartali, Moser e Saronni

Il Giro di Campania può vantare una storia lunga 63 edizioni e un albo d’oro che comprende alcuni dei più grandi nomi del ciclismo.

Nel corso degli anni hanno infatti alzato le braccia al traguardo campioni come Fausto Coppi, Gino Bartali, Franco Bitossi, Roger De Vlaeminck, Giuseppe Saronni e Francesco Moser.

La nuova edizione segnerà quindi il ritorno di una delle corse storiche del calendario italiano dopo un’assenza durata un quarto di secolo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Regione Campania e Città Metropolitana dietro il ritorno della gara

La rinascita del Giro è stata sostenuta dalla Regione Campania e dalla Città Metropolitana di Napoli, con la collaborazione del Comune di Napoli, della Reggia di Caserta, della Lega Ciclismo Professionistico e del Comitato regionale della Federciclismo.

L’organizzazione tecnica è affidata a Terenzi Sport Eventi, con il supporto dei Comuni attraversati dal percorso e delle Province interessate.

Domani la presentazione a Palazzo Santa Lucia

Alla conferenza stampa di giovedì 17 settembre parteciperanno il presidente della Regione Campania Roberto Fico, l’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo, Antonio Tarasco, direttore generale Archivi del Ministero della Cultura e direttore ad interim della Reggia di Caserta, e Mauro Capone, commissario straordinario della Lega Ciclismo Professionistico.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Silver Mele.

Con il ritorno del Giro di Campania, il ciclismo professionistico ritrova così una corsa storica e un percorso pensato per unire sport e promozione del territorio, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della regione fino al traguardo nel cuore di Napoli.