Donnarumma a Sky: “Con Mancini vogliamo tornare dove l’Italia merita di essere”

Il capitano azzurro parla nel giorno dell’annuncio dei nuovi diritti UEFA di Sky: “L’estate è stata difficilissima, ora dobbiamo cambiare pagina”. E Wembley riaccende il ricordo dell’Europeo 2021.

“Vogliamo riscrivere la nostra storia e tornare a qualificarci per l’Europeo e per il Mondiale”. Gianluigi Donnarumma guarda al nuovo corso della Nazionale italiana nell’intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport, nel giorno in cui l’emittente ha annunciato l’acquisizione dei diritti di UEFA Euro 2028, European Qualifiers e Nations League 2026/27.

Il capitano azzurro ha parlato del ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia e della necessità di ripartire dopo una stagione particolarmente difficile per la Nazionale.

Donnarumma: “Dobbiamo cambiare pagina”

Il portiere ha ricordato il peso della mancata qualificazione al Mondiale, spiegando come l’ultima estate sia stata complicata per tutto il gruppo.

“In questo momento abbiamo bisogno di tanta positività, siamo molto felici del ritorno di Mancini”, ha detto Donnarumma, sottolineando la necessità di ricreare entusiasmo e compattezza intorno alla squadra.

Il capitano ha evidenziato anche l’importanza del sostegno dei tifosi italiani fin dalle prossime partite, indicando nella maglia azzurra il punto da cui ripartire per affrontare le qualificazioni future.

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Obiettivo Euro 2028 e ritorno al Mondiale

Per Donnarumma il nuovo ciclo dovrà avere un obiettivo chiaro: riportare l’Italia nelle grandi competizioni internazionali dopo la delusione dell’ultima mancata qualificazione mondiale.

Il portiere ha spiegato che la squadra vuole tornare a costruire un gruppo forte e competitivo, con l’obiettivo di qualificarsi sia al prossimo Europeo sia al Mondiale successivo.

Wembley e il ricordo del 2021

Il tema di Euro 2028 riporta inevitabilmente Donnarumma a Wembley, dove si giocherà anche la finale della prossima edizione e dove l’Italia conquistò il titolo europeo nel 2021.

Per il capitano azzurro quello stadio resta legato a uno dei momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. Tra i ricordi più forti, Donnarumma ha citato in particolare l’abbraccio tra Roberto Mancini e Gianluca Vialli dopo la vittoria.

Un’immagine che, nelle parole del portiere, rappresenta ancora oggi il legame umano che caratterizzava quella Nazionale e che può diventare un riferimento anche per il nuovo percorso.

Sky seguirà anche il cammino della Nazionale

L’intervista arriva nel giorno dell’annuncio con cui Sky ha ampliato la propria offerta dedicata alle competizioni UEFA per Nazionali.

Su Sky e NOW saranno trasmesse tutte le 51 partite di Euro 2028, di cui 24 in esclusiva, oltre alla Nations League 2026/27 e agli European Qualifiers.

Sky seguirà inoltre la Nazionale italiana durante i ritiri, le qualificazioni e gli appuntamenti internazionali, accompagnando il percorso degli azzurri verso l’Europeo che si disputerà tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda.