Sky amplia l’offerta UEFA: Euro 2028, Nations League e Qualificazioni europee su Sky e NOW

Acquisiti i diritti delle competizioni per Nazionali: tutti i 51 match di UEFA Euro 2028, 24 in esclusiva, oltre alla Nations League 2026/27 e agli European Qualifiers. Copertura “always on” anche al seguito dell’Italia.

Sky amplia ulteriormente la propria offerta calcistica acquisendo i diritti di UEFA Euro 2028, della UEFA Nations League 2026/27 e degli European Qualifiers. Le competizioni saranno trasmesse su Sky e in streaming su NOW, affiancandosi ai grandi tornei UEFA per club già presenti nella programmazione della Casa dello Sport.

Euro 2028, tutte le 51 partite su Sky e NOW

Per UEFA Euro 2028 Sky trasmetterà tutte le 51 partite del torneo, 24 delle quali in esclusiva. La competizione si disputerà tra Regno Unito e Repubblica d’Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028.

Wembley avrà un ruolo centrale nella manifestazione: lo stadio londinese ospiterà otto partite, comprese le due semifinali e la finale. Proprio a Wembley l’Italia conquistò il titolo europeo nel 2021.

Nations League 2026/27 al via dal 24 settembre

L’accordo comprende anche la UEFA Nations League 2026/27, che prenderà il via il prossimo 24 settembre. Sky proporrà le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi e tutte le sfide delle Nations League Finals di giugno 2027, comprese quelle eventualmente disputate dalla Nazionale italiana.

Nel pacchetto rientrano inoltre i migliori incontri delle nazionali straniere nella fase a gironi e negli spareggi delle qualificazioni a Euro 2028, oltre alle principali amichevoli internazionali di preparazione alla competizione. Previsti anche gli highlights di tutti i match.

European Qualifiers su Sky da marzo 2027

Gli European Qualifiers entreranno nella programmazione Sky a partire da marzo 2027, completando un percorso che accompagnerà il pubblico fino alla fase finale dell’Europeo del 2028.

De Bellis: “Un nuovo accordo che arricchisce l’offerta europea”

Giuseppe De Bellis, EVP Sport, News and Entertainment di Sky, ha sottolineato il valore dell’operazione: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo che arricchisce ulteriormente l’offerta europea della Casa dello Sport e conferma Sky come premium partner di UEFA”.

De Bellis ha evidenziato anche la volontà di accompagnare il percorso della Nazionale italiana e di integrare il racconto del calcio azzurro in un ecosistema editoriale che comprende sport, informazione, intrattenimento e produzioni originali.

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L’Italia seguita con il modello “always on”

Sky Sport seguirà la Nazionale guidata da Roberto Mancini attraverso il modello di racconto “always on”: inviati al seguito degli azzurri nei ritiri, a Coverciano e nelle trasferte europee, aggiornamenti durante tutta la giornata e studi dedicati prima e dopo le partite.

La copertura comprenderà interviste, commenti e immagini delle gare della Nazionale in Nations League e nelle qualificazioni, con una presenza multipiattaforma che passerà anche da Sky Sport 24, SkySport.it e dai canali social ufficiali di Sky Sport.

Su Sky anche Champions, Europa League e Conference fino al 2031

L’offerta per le Nazionali si aggiunge a quella delle competizioni UEFA per club. Nella stagione 2026/27 Sky trasmette 185 delle 203 partite di Champions League in esclusiva, oltre a Europa League e Conference League interamente in esclusiva, con i diritti dei tre tornei confermati fino al 2031.

Nel palinsesto calcistico trovano spazio anche tre partite per giornata della Serie A Enilive in co-esclusiva, tutte le 1.143 gare della Serie C Sky Wifi, oltre a Premier League, Bundesliga e Zweite Bundesliga. Sul fronte femminile, Sky propone la fase decisiva della Serie A Women’s Cup, la Women’s Super League inglese e, da gennaio, Coppa Italia Women dai quarti e Supercoppa Women.