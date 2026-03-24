Sport is my life. Lorenzo Simonelli

Attuale primatista italiano dei 60 metri ostacoli e dei 110 metri ostacoli, Lorenzo Simonelli è uno dei volti più brillanti dell’atletica azzurra. Nato in Tanzania e trasferitosi in Italia all’età di cinque anni, ha costruito il suo percorso sportivo con determinazione, talento e una crescita costante. Ha iniziato a correre a dieci anni e, da quel momento, non si è più fermato.
Ostacolo dopo ostacolo, Simonelli ha saputo trasformare la sua passione in risultati concreti, fino a diventare un punto di riferimento nella velocità con barriere a livello nazionale e internazionale.
In questa intervista a Sportface TV, si racconta a tutto tondo, condividendo non solo i momenti più significativi della sua carriera, ma anche aneddoti legati ai suoi inizi e al percorso che lo ha portato ai vertici dell’atletica.
Non mancano riflessioni sugli obiettivi futuri, affrontati con la consueta determinazione e con lo sguardo rivolto a traguardi sempre più ambiziosi.
Un talento in continua evoluzione, capace di rappresentare al meglio lo spirito di “Sport is my life”: passione, sacrificio e la voglia di superare ogni limite.
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Sport is my life è un viaggio intimo nella vita degli atleti lontano dalla luce dei riflettori. Ritratti di ragazzi in rampa di lancio ma anche di veterani che lottano per rimanere (o tornare) ai vertici della propria disciplina, attraverso tutto ciò che alimenta il mondo dello sport: fatica, determinazione, sogno, gioia, delusione, umanità; con lo sguardo sempre orientato al futuro, al prossimo obiettivo
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