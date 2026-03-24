Sport is my life. Lorenzo Simonelli

Attuale primatista italiano dei 60 metri ostacoli e dei 110 metri ostacoli, Lorenzo Simonelli è uno dei volti più brillanti dell’atletica azzurra. Nato in Tanzania e trasferitosi in Italia all’età di cinque anni, ha costruito il suo percorso sportivo con determinazione, talento e una crescita costante. Ha iniziato a correre a dieci anni e, da quel momento, non si è più fermato.

Ostacolo dopo ostacolo, Simonelli ha saputo trasformare la sua passione in risultati concreti, fino a diventare un punto di riferimento nella velocità con barriere a livello nazionale e internazionale.

In questa intervista a Sportface TV, si racconta a tutto tondo, condividendo non solo i momenti più significativi della sua carriera, ma anche aneddoti legati ai suoi inizi e al percorso che lo ha portato ai vertici dell’atletica.

Non mancano riflessioni sugli obiettivi futuri, affrontati con la consueta determinazione e con lo sguardo rivolto a traguardi sempre più ambiziosi.

Un talento in continua evoluzione, capace di rappresentare al meglio lo spirito di “Sport is my life”: passione, sacrificio e la voglia di superare ogni limite.