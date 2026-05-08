Giro d’Italia, oggi la prima tappa Nessebar-Burgas: orari e favoriti

L’edizione 109 del Giro d’Italia scatta oggi dalla Bulgaria con la frazione inaugurale da Nessebar a Burgas. Un’opportunità immediata per i velocisti del gruppo di conquistare subito l’ambita Maglia Rosa.
Al via il Giro d’Italia 109: percorso e favoriti della prima tappa Nessebar-Burgas
La prima tappa del Giro d’Italia 2026 copre una distanza di 147 chilometri e presenta un tracciato privo di particolari insidie altimetriche, rendendo praticamente certo un arrivo a ranghi compatti in volata.
Lungo il percorso il gruppo affronta per due volte il Gran Premio della Montagna di Cape Agalina, un breve strappo di un chilometro al 2,5 per cento di pendenza inserito nel tracciato per assegnare la prima maglia azzurra del Giro.
L’attenzione si concentra sulle battute conclusive della corsa, poiché l’ultimo chilometro presenta una leggera pendenza positiva che rischia di affaticare le gambe dei velocisti puri.
L’ultima curva, un passaggio decisivo per impostare lo sprint vincente, si trova a soli 270 metri dal traguardo.
La partenza ufficiale della corsa è fissata alle ore 14.00, con l’arrivo previsto intorno alle 17.05.
Gli appassionati possono seguire l’evento in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport e successivamente su Rai 2, oppure in streaming su piattaforme dedicate come RaiPlay, Eurosport, Discovery Plus, Dazn e HBO Max.
I favoriti per la vittoria di oggi e la prima maglia rosa
La tappa odierna concede agli specialisti degli sprint una rara occasione per vestire da subito la maglia rosa, simbolo del primato.
L’attesa è tutta per Jonathan Milan, capitano della Lidl-Trek, considerato da tutti il favorito numero uno per centrare la vittoria di giornata e il primo posto nella classifica generale.
L’italiano deve però misurarsi con avversari di assoluto livello, apparsi anche in forma in questa prima parte di stagione. Tra gli sfidanti più accreditati figurano Paul Magnier della Soudal Quick-Step, l’esperto Dylan Groenewegen in forza alla Unibet Rose Rockets, Tobias Lund Andresen del team Decathlon CMA CGM e Arnaud De Lie della Lotto Intermarché.
Occhio però anche alle possibili sorprese come Matteo Malucelli, portacolori della XDS Astana Team, pronto ad inserirsi nella lotta serrata per il traguardo bulgaro. Difficile, invece, che vada in porto una fuga vista la voglia del gruppo al primo giorno di gara ma il percorso bulgaro potrebbe favorire invece i ventagli visto che è previsto parecchio vento.