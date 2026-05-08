Calciomercato: Palestra in una big, arriverà in estate

Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta oggi in prestito al Cagliari, potrebbe finire in una big in estate. Le prestazioni con la maglia dei sardi e della Nazionale hanno attirato l’attenzione di diverse squadre importanti, una però in particolare si sarebbe già mossa.

Calciomercato: sarà Palestra il grande colpo estivo?

Marco Palestra è pronto per tentare l’avventura in una grande squadra. Il terzino 21enne, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e attualmente in prestito secco al Cagliari, ha disputato un campionato di altissimo livello, attirando le attenzioni di diversi club. Tra questi anche l’Inter di Chivu.

Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero seguendo con forte interesse il difensore ed avrebbero già incassato l’apertura del giocatore.

Il prezzo di Palestra è di 40 milioni

L’Atalanta però per cedere Palestra avrebbe fissato un prezzo decisamente alto per il suo cartellino. La società bergamasca valuta infatti l’esterno azzurro intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, che obbliga la dirigenza milanese a pianificare almeno la cessione di un titolare per far spazio a Palestra.

L’indiziato numero uno a questo punto potrebbe essere Denzel Dumfries. L’olandese rappresenta la chiave di volta per sbloccare il mercato in entrata sulla corsia destra. L’esterno ha una clausola di rescissione di 25 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio.

Il calciatore, che non ha mai nascosto la sua volontà di giocare un giorno in Premier League, anche grazie alla vetrina Mondiale potrebbe lasciare Milano. La sua cessione a quel punto potrebbe portare nelle casse nerazzurre il capitale per avviare i dialoghi con l’Atalanta.

Il ricavato, però, non copre l’intera somma richiesta per Palestra. Per finanziare l’operazione, Marotta e Ausilio starebbero valutando anche ulteriori movimenti in uscita nello stesso ruolo.

I nerazzurri, infatti, potrebbero anche scegliere di sacrificare Luis Henrique che ha mercato ed una valutazione vicina ai 25milioni, anche non avendo mai convinto in Italia. Diverso il discorso per Darmian, in scadenza, e Diouf che avrebbe bisogno di maggiore minutaggio.

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