Futsal: da oggi a Pesaro la Final Four di Champions League:

Il grande calcio a 5 europeo sbarca in Italia. Da oggi al 10 maggio, Pesaro ospita la Final Four di Champions League per la prima volta nella storia.
Evento inedito per il calcio a 5 italiano: le finali di Champions
La 25esima edizione della massima competizione continentale per club si assegna alla Pesaro Futsal Arena, impianto da oltre settemila posti che viaggia verso il tutto esaurito.
Il torneo arriva per la prima volta assoluta nel nostro Paese, a conferma della forte crescita del movimento nazionale, come ha sottolineato il Presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia, che ha definito l’appuntamento un traguardo storico.
L’Italia accoglie la rassegna con grande attesa, ricordando che solo una squadra italiana ha conquistato il trofeo nel passato, ovvero il Montesilvano nel 2011.
L’evento rappresenta l’atto finale di una stagione sportiva molto positiva in Italia, caratterizzata da un numeroso seguito nei palazzetti (spesso pieni) e da una grande partecipazione di pubblico in tutte le principali manifestazioni nazionali.
Le squadre in campo e la programmazione tv
Saranno quattro le formazioni che si contenderanno il titolo europeo sul parquet marchigiano.
I campioni in carica del Palma Futsal, vincitori delle ultime tre edizioni, arrivano in Italia per difendere il trofeo. A sfidarli ci sono i connazionali spagnoli del Cartagena, i portoghesi dello Sporting, alla ricerca della loro ottava finale continentale, e la rivelazione francese dell’Étoile Lavalloise.
Il programma ufficiale si apre oggi con la prima semifinale tra Cartagena e Sporting alle ore 17.30, seguita alle 20.30 dalla sfida tra Palma ed Étoile Lavalloise.
Le finali sono previste per la giornata di domenica. Alle 15 si gioca per il terzo e quarto posto, mentre alle 18 va in scena la partita decisiva che incorona la squadra campione d’Europa.
Tutte le gare del torneo sono trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport, mentre gli ultimi tagliandi d’ingresso sono ancora disponibili sui canali Vivaticket.