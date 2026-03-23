Sport is my life. Francesco Fortunato

A tu per tu con il detentore del record del mondo dei 5000 metri di marcia indoor, Francesco Fortunato. Sportface ha incontrato l’atleta di Andria proprio nel momento più alto della sua carriera, all’indomani di una prestazione destinata a entrare nella storia dell’atletica leggera.

Ai Campionati Italiani Indoor di Ancona 2026, Fortunato ha firmato un’impresa straordinaria, fermando il cronometro a 17:54.48 e riscrivendo il record mondiale della specialità. Una gara condotta con lucidità, ritmo e determinazione, che conferma il suo status tra i migliori interpreti della marcia a livello internazionale.

Dietro questo tempo eccezionale non c’è solo talento, ma un percorso costruito giorno dopo giorno, fatto di sacrifici, disciplina e passione autentica per lo sport. Fortunato incarna perfettamente lo spirito di “Sport is my life”: la capacità di trasformare ogni allenamento, ogni fatica e ogni sfida in un passo verso qualcosa di più grande, anche attraverso cambi di allenatore inaspettati, che si sono rivelati come ulteriori stimoli per migliorarsi continuamente.

Nell’intervista esclusiva rilasciata a Sportface, l’azzurro si racconta senza filtri: dalle emozioni vissute in pista alla preparazione mentale e fisica che ha reso possibile il record, fino agli obiettivi futuri. Con lo sguardo già rivolto alle prossime sfide internazionali, Fortunato continua a marciare con ambizione, portando in alto i colori dell’Italia.

Un esempio di dedizione e determinazione, capace di ispirare le nuove generazioni e di dimostrare, ancora una volta, che nello sport i limiti esistono per essere superati.

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