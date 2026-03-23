Sport is my life. Antonella Palmisano

Tra le protagoniste dei Campionati Italiani Indoor di atletica, Antonella Palmisano si racconta ai microfoni di Sport is my Life, offrendo uno sguardo autentico sul suo percorso umano e sportivo.

Dalla pallavolo alla scoperta della marcia, una disciplina che ha cambiato la sua vita e che non ha più lasciato. Palmisano ripercorre le tappe di una carriera costruita con determinazione e passione.

Dall’argento olimpico conquistato a Tokyo fino al primato italiano nei 10 km su strada, il suo cammino è fatto di sacrifici, identità e continua evoluzione.

Atleta delle Fiamme Gialle, Antonella è anche molto più dei suoi risultati: il fiore di feltro che indossa in gara, realizzato dalla madre, è diventato un simbolo distintivo, così come il suo background in grafica pubblicitaria racconta una personalità creativa e fuori dagli schemi.

In questo episodio emerge il lato più intimo di una campionessa che ha saputo trasformare una scelta in una vocazione, diventando punto di riferimento per l’atletica italiana e esempio di autenticità nello sport.

Guarda l’intervista su SPORT IS MY LIFE

Sport is my life è un viaggio intimo nella vita degli atleti lontano dalla luce dei riflettori. Ritratti di ragazzi in rampa di lancio ma anche di veterani che lottano per rimanere (o tornare) ai vertici della propria disciplina, attraverso tutto ciò che alimenta il mondo dello sport: fatica, determinazione, sogno, gioia, delusione, umanità; con lo sguardo sempre orientato al futuro, al prossimo obiettivo

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dal 7 aprile Sportface sbarca su Amazon Prime Video