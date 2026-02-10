One Strike, One Story by Simone Alessio

Il video è un’immersione psicologica nell’istante decisivo che ha regalato a Simone Alessio la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.
Non si tratta solo di sport, ma di un racconto sulla gestione del silenzio e del tempo.
Attraverso un racconto intimo e riflessivo, Simone ricostruisce la densità degli ultimi istanti, descrivendo il totale isolamento sensoriale e la lucidità estrema necessari per dominare la pressione del tempo in un atto di pura volontà mentale.
