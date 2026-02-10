Slittino, Hofer e Robatscher in corsa per il podio: tutto aperto prima dell’ultima run a Cortina

Nel singolo femminile sulla pista “Eugenio Monti” le azzurre sono ancora in piena lotta: Taubitz guida dopo tre manche, ma alle spalle è bagarre per le medaglie.

La corsa alle medaglie nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 resta apertissima. Dopo la terza delle quattro discese in programma sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Center, Verena Hofer e Sandra Robatscher mantengono vive le speranze di podio, occupando rispettivamente la quarta e la sesta posizione della classifica generale.

Al comando resiste con autorità Julia Taubitz, che dopo tre run ha fermato il cronometro sul tempo complessivo di 2’37”918, confermando quanto di buono mostrato già nella prima giornata di gara. Alle sue spalle sale la lettone Elina Bota, seconda a 0”704, mentre completa il podio provvisorio la statunitense Ashley Farquharson, terza a 0”755 grazie a una solida rimonta.

Appena fuori dalle prime tre troviamo Hofer, protagonista di una manche regolare e concreta, chiusa con il quinto tempo parziale. L’azzurra paga ora 0”802 dalla vetta e resta pienamente agganciata al gruppo che si gioca le medaglie. Alle sue spalle risale forte Emily Fischnaller, autrice di un’ottima terza discesa che le vale il quinto posto a 0”830, davanti a Robatscher, ora sesta a 0”909.

Giornata complicata invece per la tedesca Merle Fräbel, che dopo essere stata seconda al termine della prima giornata scivola indietro a causa di un grave errore in partenza, perdendo terreno nella lotta per il podio.

L’ultima discesa, in programma alle 18:34, si annuncia decisiva. Se Taubitz sembra avere un margine rassicurante per l’oro, la battaglia per argento e bronzo coinvolge almeno sei atlete, tra cui anche le due italiane. Tutto è ancora possibile sul budello ghiacciato di Cortina.