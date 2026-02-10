Slittino, l’Italia sfiora il podio: Hofer quarta, due azzurre in top 5

Le donne dello slittino hanno fatto sognare l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina: Hofer ha sfiorato il podio

Sognare a occhi aperti è un ingrediente essenziale per vincere alle Olimpiadi. E anche oggi lo slittino singolare donne ce l’ha dimostrato. Sono stati due giorni molto intensi sul ghiaccio e con le azzurre sempre protagoniste.

Alla fine, la rassegna casalinga si è chiusa con una delusione, ma solo perché si è andati davvero vicini a un traguardo storico. Due italiane sono riuscite a qualificarsi in top five e sarebbero bastati solo pochi centesimi per riuscire a salire sul podio e aggiudicarsi una medaglia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La maggior parte delle speranze erano sulle spalle di Verena Hofer che ha chiuso al quarto posto. Sandra Robatscher, invece, è arrivata quinta. Sicuramente, a livello razionale, si poteva sperare poco di più vista la qualità delle dirette avversarie.

Chi ha vinto lo slittino singolare femminile

La tedesca Julia Taubitz è riuscita a portare a casa l’oro dopo una gara splendida. Era la più attesa, la favorita, e non ha fallito l’appuntamento con la vittoria. Ha concesso qualcosa solo al primo run per poi fare il vuoto alle sue spalle. Ha chiuso con il tempo finale di 3:30.625.

Poi sono iniziate le sorprese, visto che l’argento è stato conquistato dalla lettone Elina Bota, staccata di 918 millesimi. Il metallo meno prestigioso è andato, invece, alla statunitense Ashley Farquharson, a 957 millesimi.

L’Italia poteva farcela almeno a conquistare il bronzo? Probabilmente sì, visto che i distacchi non erano proibitivi, ma bisogna solo ringraziare le nostre ragazze per quello che hanno fatto.