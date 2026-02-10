Pattinaggio artistico, Grassl chiude quarto nel corto maschile. Rizzo fuori dalla top 10

È un super Daniel Grassl quello delle Olimpiadi di Milano Cortina: il pattinatore azzurro ha stupito nel corto maschile

Oggi si gareggia da soli, per gli uomini. Dopo l’evento a squadre, si gode della magia e delle evoluzioni del pattinaggio artistico corto maschile con l’Italia protagonista. Sì, perché gli azzurri hanno tentato di fare la differenza anche stavolta con ben due campioni in gara.

Si tratta di Daniel Grassl e Matteo Rizzo, le cui prestazioni sono state molto diverse. Poco dopo le 21,15 è sceso sul ghiaccio proprio Rizzo e non è stata un’esibizione perfetta quella dell’atleta italiano. Ha totalizzato l’ottavo posto, con la possibilità di scendere addirittura 19esimo. Fuori dalla top ten con il punteggio di 84.30, dunque sotto le attese. Alla fine ha chiuso 16esimo.

Si può dire l’esatto contrario per Grassl. Il meraviglioso pattinatore si è piazzato al primo posto parziale con un punteggio di 93.48 a quattro punti dal record personale. Ha finito quarto.

Chi ha vinto il pattinaggio artistico corto maschile

La Francia ha spezzato i sogni di primo posto dell’Italia. Adam Siao Him ha totalizzato un punteggio di 102.55 ed è salito davanti a tutti con 9 punti di vantaggio su Grassl con il record personale. Ma non è stato lui a chiudere primo, bensì terzo.

Infatti, poco dopo è stato il turno della star della serata: Ilia Malinin. Il fenomeno statunitense è stato praticamente perfetto e ha chiuso con il punteggio 108.16, davanti a tutti e vicino al suo best. A chiudere la serata è stato Yuma Kagiyama, al secondo posto.