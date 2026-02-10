Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore: sfida all’Inter in semifinale

Napoli e Como si sono sfidate per i quarti di finale di Coppa Italia: dopo i calci di rigore passano i lombardi che sfideranno l’Inter

Napoli e Como hanno dato vita a un quarto di finale molto equilibrato. A tratti, il club lagunare è sembrato superiore sotto il profilo del gioco, ma la grinta e il cuore dei padroni di casa ha permesso al match di mettersi in parità per gli uomini di Antonio Conte.

A passare in vantaggio sono stati i lombardi al 39esimo minuto con un rigore di Baturina. La reazione dei campioni d’Italia e di Supercoppa in carica non si è fatta attendere e, infatti, a inizio secondo tempo è arrivato subito il pareggio.

Ad andare a segno è stato il solito Antonio Vergara, l’uomo del momento, e anche oggi tra i più positivi. Ci sono state tante occasioni da una parte all’altra, ma niente più reti: la qualificata si è decisa ai calci di rigore.

La lotteria dei rigori: male Lukaku, passa il Como dopo 8 rigori

I primi a partire sono stati Da Cunha e Politano, entrambi a segno senza problemi. Qualche brivido in più per Douvikas, ma un altro gol. Lukaku è stato il primo a sbagliare: il belga non ha trovato la porta, palla fuori.

Baturina ha confermato il vantaggio con un bel destro. Spinazzola non ha sbagliato subito dopo. Errore di Perrone, grande parata di Milinkovic-Savic. Il pareggio è confermato dal rigore perfetto di Alisson Santos. Il rigore più bello, però, è il quinto tirato da Smolcic. Anche Elmas sotto l’incrocio: si va a oltranza.

Gol di Diego Carlos, mentre Milinkovic-Savic ha rischiato, ma una strana carambola dopo la traversa ha permesso al Napoli di andare avanti. Rete anche per Vojvoda, e si continua. Butez ha parato su Lobotka, suo l’errore decisivo: il Como sfiderà l’Inter in semifinale. Napoli eliminato, punteggio finale 1-1 (6-7 d.c.r.).