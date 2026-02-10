Italia a medaglia in 8 sport diversi. Ora può arrivare un record unico

L’Italia stupisce alle Olimpiadi di Milano Cortina: sono arrivate già medaglie in addirittura otto sport diversi. Il prossimo obiettivo

È un’Italia meravigliosa quella che si sta mettendo in mostra alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nei primi quattro giorni della manifestazione, sono arrivate medaglie in addirittura otto sport diversi, ben oltre gli obiettivi inizialmente sbandierati dagli Azzurri.

Basta pensare che la Norvegia è messa benissimo nel medagliere, ma non ha quest’eclettismo, anzi è ferma a medaglie in cinque ‘soli’ sport. Anche gli onnipresenti Stati Uniti stanno mostrando tutto il loro valore, ma non vanno oltre le quattro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Questi paragoni fanno capire come l’Italia stia facendo qualcosa di straordinario. E non è finita qui, visto che ci sono altre gare in cui gli Azzurri possono davvero avere una chance di arrivare a podio e festeggiare.

Dove possono arrivare le altre medaglie per l’Italia

C’è grande attesa per quanto riguarda lo sci di fondo. Ma occhio anche alla team-sprint a tecnica libera e la staffetta maschile 4×7,5 km. E non si può dimenticare Giulia Murada sugli sci, visto che ha avuto grande regolarità nelle sprint di Coppa del Mondo: può tranquillamente farlo anche alle Olimpiadi.

Simone Deromedis e Jole Galli hanno ottime possibilità nello skicross, e sarebbe davvero un record storico, visto che non è mai arrivata un’Italia nel freestyle. Non è possibile dimenticare anche Amedeo Bagnis nello skeleton e Patrick Baumgartner nel bob a 4. Insomma, l’Italia può essere protagonista in quasi tutti gli sport e l’obiettivo è arrivare a medaglia in 13 sport diversi.