Taekwondo, Presidente WT: “Italia, che crescita. Grand Prix Roma da dimensione olimpica”

Chungwon Choue elogia il taekwondo italiano certificando la sua crescita: le dichiarazioni in vista del Gran Prix di Roma

Il taekwondo è destinato a diventare sempre più popolare in Italia e sono già stati fatti dei passaggi concreti per renderlo tale. Chungwon Choue, presidente della World Taekwondo Federation, lo sa bene e l’ha sottolineato nelle ultime ore.

“Il taekwondo italiano sta crescendo molto, è in piena espansione. Oggi l’Italia è persino più forte della Corea“, ha dichiarato. E non sono parole banali per chi conosce bene questo sport in tutto il mondo e ne rileva l’ascesa nel nostro Paese.

“Considerando il ciclo di otto anni, perché non puntare su Los Angeles 2028? Ritengo che disponiate di atleti e atlete di grande talento e che quindi le aspettative per i prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles siano molto positive”, ha aggiunto.

Choue e l’Italia verso il Gran Prix Roma

Non poteva esserci annuncio migliore in vista del Gran Prix Roma, che merita una presentazione speciale: “La serie dei Grand Prix è iniziata nel 2013 a Manchester e si svolge nelle principali città non solo d’Europa ma anche del mondo. Il Grand Prix di Roma è iniziato nel 2018 e nel 2019, poi si è fermato a causa della pandemia“.

C’è grande attesa, dunque, per l’evento nella Capitale: “Siamo ripartiti nel 2023 e ora stiamo per vivere la quinta edizione del Grand Prix di Roma all’inizio di giugno. Si tratta di uno dei principali eventi, con dimensioni olimpiche della competizione: quattro gare femminili e quattro maschili”, ha concluso Choue.