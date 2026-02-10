Biathlon Individuale femminile, domani 4 azzurre al via: a che ora e dove vedere la gara

Domani ad Anterselva la 15 km individuale femminile: Italia in gara con Wierer, Vittozzi, Carrara e la debuttante Auchentaller dopo lo stop di Passler.

L’Italia del biathlon femminile si prepara a tornare in pista alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 con quattro atlete pronte a sfidare cronometro e poligono nella 15 km individuale, in programma martedì 11 febbraio ad Anterselva.

Dopo lo stop forzato di Rebecca Passler, lo staff tecnico azzurro ha definito il quartetto che rappresenterà l’Italia in una delle prove più selettive dell’intero programma olimpico. A guidare la squadra ci saranno Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, colonne della nazionale e tra le atlete più esperte del circuito internazionale.

Accanto a loro spazio anche a Michela Carrara, chiamata a confermare la propria crescita, e a Hannah Auchentaller, che vivrà l’esordio olimpico proprio nella gara più lunga e tatticamente complessa del biathlon.

La 15 km individuale prevede quattro passaggi al poligono (due a terra e due in piedi) con un minuto di penalità per ogni errore, un formato che non lascia spazio a sbavature e premia lucidità, gestione dello sforzo e precisione al tiro. Una prova esigente, in cui l’esperienza di Wierer e Vittozzi potrà fare la differenza, ma anche un banco di prova importante per Carrara e per la giovane Auchentaller.

Grande attesa anche sugli spalti dello stadio altoatesino, che si prepara a spingere le azzurre in una giornata cruciale del programma olimpico del biathlon.

Dove vedere la gara

La 15 km individuale femminile di biathlon sarà trasmessa: