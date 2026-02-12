One strike, one story by Claudio Nolano

In questo contributo, il Direttore Tecnico Claudio Nolano spoglia il successo sportivo della sua aura di casualità.
Attraverso una riflessione profonda che lega il suo passato da atleta al presente da guida tecnica, Nolano esplora il confine tra superstizione e preparazione.
Il focus si sposta dal “colpo di fortuna” alla consistenza del lavoro, ridefinendo la vittoria non come un evento fortuito, ma come il risultato inevitabile di un’analisi maniacale di ogni variabile.
