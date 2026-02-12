Karlsson domina la 10 km TL: oro davanti ad Andersson, Di Centa 20ª in Val di Fiemme

Terza gara femminile e terzo trionfo svedese a Lago di Tesero. Martina Di Centa migliore azzurra, le francesi restano fuori dal podio.

Svezia padrona del fondo femminile

La Val di Fiemme continua a parlare svedese. Nella 10 chilometri individuale in tecnica libera ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, è ancora Frida Karlsson a prendersi la scena precedendo la connazionale Ebba Andersson, con la statunitense Jessica Diggins terza.

Karlsson chiude in 22’49″2, rifilando 46″6 ad Andersson e confermando la stessa gerarchia vista nello skiathlon inaugurale. Per Diggins si tratta della quarta medaglia olimpica personale, sulla distanza che l’aveva incoronata campionessa del mondo nel 2023.

Con questo risultato la Svezia sale a sette medaglie nelle tre gare femminili fin qui disputate nel fondo a Milano-Cortina 2026, ribadendo una superiorità tecnica e fisica evidente sugli sci stretti.

Le azzurre: Di Centa la migliore

In casa Italia, la migliore è Martina Di Centa, ventesima a 1’55 dalla vincitrice. Una prova solida per la friulana, che chiude davanti alle altre compagne di squadra.

Caterina Ganz termina 32ª a 2’23, mentre restano più indietro Anna Comarella e Maria Gismondi, quest’ultima non al meglio della condizione.

“Sono molto soddisfatta, spero che questo risultato possa portare bene in vista della staffetta – commenta Martina Di Centa – Oggi mi sentivo meglio rispetto allo skiathlon, la fiducia è salita e ho fatto del mio meglio. Ho sentito molto il calore del pubblico e delle tante persone vicine che erano qui a sostenermi”.

Più critica Caterina Ganz: “Non sono riuscita ad esprimermi al meglio – confessa – ho dato tutto quello che avevo, ma senza trovare le giuste sensazioni ed il giusto ritmo di gara. Ora cerco di recuperare in vista della staffetta di sabato, poi si vedrà”.

Domani la prova maschile

Il programma del fondo olimpico prosegue domani con la 10 chilometri maschile, sempre in tecnica libera. Partenza fissata alle 11:45, con l’Italia che schiererà Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà e Simone Mocellini.

