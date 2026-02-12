Weston in fuga dopo le prime due run: Bagnis resta in corsa per il podio nello skeleton olimpico

Il britannico domina la prima giornata sulla pista Eugenio Monti di Cortina. L’azzurro è quinto a due decimi dal terzo posto, Gaspari dodicesimo.
Weston firma entrambe le manche e prende il largo
La prima giornata dello skeleton maschile ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 si chiude con un protagonista chiaro: Matt Weston. Il britannico fa segnare il miglior tempo in entrambe le discese mattutine e vola in testa alla classifica con il crono complessivo di 1’52″09.
Alle sue spalle inseguono i due tedeschi Axel Jungk e Christopher Grotheer, rispettivamente a 30 e 46 centesimi. Un margine già significativo, ma ancora recuperabile nelle due run decisive di venerdì sera.
Bagnis tiene il passo: podio a due decimi
Subito dietro il terzetto di testa si inserisce il cinese Wenhao Chen, quarto a 59 centesimi da Weston. Quinta posizione per Amedeo Bagnis, che accusa 66 centesimi di ritardo dal leader.
L’azzurro, terzo dopo la prima discesa, perde qualcosa nella seconda prova sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Centre, ma resta pienamente in corsa. Il podio dista appena due decimi: margine minimo che lascia aperto ogni scenario in vista della giornata conclusiva.
Completano le prime posizioni il tedesco Keisinger (+0″88) e il britannico Wyatt (+1″12).
Gaspari dodicesimo a metà gara
Più indietro Mattia Gaspari. Il padrone di casa perde un paio di posizioni nella seconda manche e chiude la giornata al dodicesimo posto con un ritardo complessivo di 1″36 dalla vetta.
Il programma
Le due discese decisive che assegneranno le medaglie sono in calendario venerdì 13 febbraio alle 19:30 e alle 21:05.
Prima, in mattinata (9:30 e 11:08), spazio alla gara femminile, che si completerà sabato. Lo skeleton entra così nella fase calda, con Bagnis pronto a giocarsi le sue carte fino all’ultima curva.