Sommariva ottavo, oro a Chollet: si chiude lo snowboardcross a Milano-Cortina 2026

Il francese Aidan Chollet conquista l’oro nella big final davanti al canadese Grondin. Lorenzo Sommariva termina quarto nella small final e chiude all’ottavo posto complessivo.

Chollet oro, Grondin argento: la big final

La gara per le medaglie ha chiuso il programma dello snowboardcross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Nella big final, con in pista Aidan Chollet (Francia), Eliot Grondin (Canada), Alessandro Haemmerle (Austria) e Jakob Dusek (Austria), sono stati proprio Chollet e Grondin a partire meglio, prendendo subito il comando. A metà tracciato il francese era davanti, tallonato dal canadese.

Chollet ha poi mantenuto la leadership fino al traguardo, conquistando l’oro olimpico. Argento a Grondin, mentre Haemmerle e Dusek hanno completato la finale per le medaglie.

Sommariva ottavo dopo la small final

Per Lorenzo Sommariva, invece, il cammino si era fermato in semifinale. Inserito nella seconda heat con Grondin, Haemmerle e Baumgartner, l’azzurro ha pagato una partenza sbagliata che lo ha costretto a inseguire fin dalle prime curve, senza riuscire a rientrare in zona qualificazione.

Retrocesso nella small final con Jonas Chollet, Loan Bozzolo e Baumgartner, Sommariva ha chiuso quarto anche nell’ultima batteria. La vittoria della small final è andata a Bozzolo davanti a Jonas Chollet, Baumgartner e allo stesso Sommariva.

Il risultato complessivo per l’azzurro è l’ottavo posto finale, piazzamento nella top-10 ma con il rammarico per una semifinale compromessa allo start.

