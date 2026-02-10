Massimo Stano a Casa Italia: “Seguite l’atletica, è uno sport bellissimo”

Massimo Stano non ha bisogno di presentazioni. Campione olimpico della 20 km di marcia a Tokyo 2020 e campione mondiale della 35 km a Eugene 2022, è uno dei volti simbolo dell’atletica italiana.
Ambassador di Milano-Cortina 2026, Stano ha parlato ai microfoni di SportFace a Casa Italia, tra sorrisi, battute e uno sguardo rivolto al futuro.
“Io e gli sport invernali? L’unica cosa che so fare è lanciare palle di neve”, scherza l’azzurro, che però non nasconde una preferenza: “Lo short track mi appassiona”.
Il focus si sposta poi sull’atletica e sul suo percorso di rientro: “Mi sto riprendendo dall’infortunio. I miei obiettivi sono i campionati mondiali a squadre in Brasile e poi i campionati europei a Birmingham”. Un cammino che non passa solo dal lavoro fisico, ma anche da quello mentale: “Lavoro con uno psicologo dello sport, mi aiuta tantissimo”.
Infine, il messaggio agli amici di SportFace e agli appassionati, con tanti appuntamenti in arrivo sul canale presente sulla nostra piattaforma Atletica Italiana Tv: “Seguite l’atletica, è uno sport bellissimo”.
