Mara Navarria a Casa Italia: “Vivete le Olimpiadi fino in fondo”

Mara Navarria, campionessa olimpica di spada a Parigi 2024, ripercorre carriera, fatica e segreti di longevità in pedana.

Un oro e un bronzo olimpici, sette medaglie mondiali e una carriera costellata di successi internazionali. Mara Navarria, ex campionessa di scherma e oggi ambassador di Milano-Cortina 2026, si racconta ai microfoni di SportFace a Casa Italia, condividendo emozioni, ricordi e consigli per gli atleti di oggi e di domani.

“Le Olimpiadi sono un’emozione unica. Agli atleti che sono in gara consiglio di viversi l’esperienza fino in fondo, mentre a chi le sogna dico di metterci tanto cuore e tanto lavoro”, racconta Navarria. Dalla cerimonia d’apertura all’inaugurazione di Casa Italia, l’azzurra ripercorre le sensazioni legate ai Giochi, vissuti questa volta da una prospettiva diversa rispetto al passato. Non manca una battuta sul ruolo di tedofora, uno dei momenti più significativi di questa esperienza: “È stato davvero un bel momento”.

Infine, il pensiero va alla scherma e agli appassionati, con un invito a seguire le tante gare disponibili sulla piattaforma di SportFace: “Spero che tante persone possano seguire il nostro bellissimo sport”.

