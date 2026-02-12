INSIDE. Intervista al Presidente FASI Davide Battistella

L’arrampicata sportiva sta vivendo una fase di forte crescita, spinta dall’esordio alle Olimpiadi di Tokyo e da un’intensa attività di promozione sul territorio, con nuove pareti e istruttori qualificati. Ne parliamo con il Presidente Battistella. La FASI è stata inoltre la prima federazione ad aderire al progetto Sportface con il canale Climbing TV.

Negli ultimi anni l’arrampicata sportiva è uno dei fenomeni sportivi più dinamici e trasversali del panorama italiano. Un cambiamento profondo, misurabile nei numeri, nella diffusione territoriale e nel ruolo sociale che questo sport ha saputo conquistare.

Al centro di questa crescita c’è la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI), oggi punto di riferimento di un movimento in piena espansione. Il successo dell’arrampicata sportiva non è solo mediatico grazie anche a CLIMBING TV. I benefici della pratica sono molteplici e profondi. Come sottolinea Davide Battistella, Presidente FASI e medico della Federazione Medico Sportiva Italiana, l’arrampicata sviluppa concentrazione, coordinazione, equilibrio e consapevolezza corporea. Dopo Tokyo 2020 e Parigi 2024, l’arrampicata sportiva guarda a Los Angeles 2028, dove verranno assegnate tre medaglie per genere, una per ciascuna specialità: Speed, Boulder e Lead.

