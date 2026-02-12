Skeleton, prima manche: Bagnis fa sognare l’Italia, è terzo

È la giornata dello skeleton maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l’italiano Amedeo Bagnis è terzo dopo la prima run

È iniziata la mattina presto la prima manche dello skeleton uomini – saranno in tutto quattro. Le speranze per i colori azzurri sono appese ad Amedeo Bagnis, un vero e proprio outsider per questa competizione, anche se non proprio al passo dei favoriti.

Oggi in pista, però, ha stupito con un tempo fantastico che gli ha permesso di piazzarsi al terzo posto e con un distacco minimo rispetto ai primi due. Non bisogna dimenticare, però, anche Mattia Gaspari. Già dalle prove, Bagnis aveva dato degli ottimi segnali, andando vicino ai tempi del grande favorito, il britannico Weston.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Anche in gara non ha deluso, come dicevamo. A parte un piccolo errore, ha mantenuto velocità e chiuso una gara quasi perfetta, che non ha preso il primo posto solo per le grandi qualità degli avversari.

Bagnis chiude terzo: Weston fa record del tracciato, tutti i tempi

Il tedesco Jungk si è piazzato davanti a Bagnis solo per 0,10. Il distacco da Weston, invece, è 0,16. Il britannico non ha deluso, portando a casa praticamente subito il record del tracciato, un risultato incredibile.

Di seguito tutti i tempi della prima run, che comunque ben posiziona l’Italia in vista delle prossime manche.

1-Weston (GBR) 56.21 record del tracciato

2-Jungk (GER) 56.27

3-Bagnis (ITA) 56.37

4-Grotheer (GER) 56.39

5-Chen Wenhao (CHN) 56.43

6-Keisinger (GER) 56.44

7-Wyatt (GBR) 56.52

8-Yin Zheng (CHN) 56.56

9-Jung Sunggi (KOR) 56.57

10-Gaspari (ITA) 56.73