Curling femminile, troppa Svizzera per l’Italia: finisce 7-4

Le ragazze dell’Italia non ce la fanno a spuntarla contro la Svizzera: non si gioca neanche il decimo end, finisce 7-4

Le polemiche, la grinta, ora la prima sconfitta. L’Italia femminile di curling ha intenzione di dare battaglia fino alla fine, ma oggi deve arrendersi alla Svizzera, in attesa della sfida alla Corea del Sud di questa sera alle 19:05.

Troppo forti le elvetiche, che partono come una delle nazionali favorite, con l’obbligo del podio e forse anche del successo iridato. L’Italia, invece, è arrivata con diversi dubbi e incertezze dopo una serie di risultati non proprio convincenti.

Partire con una sconfitta all’esordio non era proprio quanto auspicato, ma si poteva mettere in conto vista la differenza di livello. Le svizzere sono state estremamente precise e hanno preso scelte migliori in quasi tutti gli end, qualche errore in più per le Azzurre.

Italia sconfitta dalla Svizzera al debutto: non si gioca il decimo end

L’Italia ha deciso addirittura di non giocare il decimo end, dopo averci riflettuto per qualche minuto: il punteggio non era ormai recuperabile, secondo le atlete azzurre. Il punteggio si è chiuso 7-4 e con la sensazione che l’Italia non sia mai davvero stata in partita.

Nulla è ancora irrecuperabile, ma ora continuare a sbagliare metterebbe tutto in salita. Questa sera Constantini e compagne andranno in campo contro la Corea del Sud, una delle bestie nere della formazione azzurra. Ma alla portata delle qualità delle italiane.