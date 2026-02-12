Sportface TVLive
Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Snowboardcross, Sommariva sesto nelle qualificazioni: Visintin e Ferrari agli ottavi a Milano-Cortina 2026

Franz Monaco
-
Lorenzo Sommariva
FIS SNOWBOARD CROSS WORLD CUP 2025 - Menâ??s Snowboard Cross - BREUIL CERVINIA - QUALIFICATION during FIS Snowboard Cross World Cup - Women and Men, Snowboard race in Cervinia, Italy, December 13 2024

Definito il tabellone dello snowboardcross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026: Sommariva chiude tra i migliori, Visintin entra nei venti, Ferrari avanza dopo la seconda run. Ottavi al via dalle 13.45.

Si è chiusa la fase di qualificazione dello snowboardcross maschile ai Milano-Cortina 2026, con la definizione dei 32 pettorali in vista degli ottavi di finale in programma alle 13.45 sul tracciato di Livigno.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La classifica delle qualificazioni

Il miglior tempo complessivo è stato firmato dal francese Aidan Chollet, che partirà con il pettorale numero 1. Alle sue spalle il canadese Eliot Grondin e il tedesco Leon Ulbricht, a completare il terzetto di testa.

Questa la graduatoria completa dei pettorali assegnati:

  1. Aidan Chollet (FRA)

  2. Eliot Grondin (CAN)

  3. Leon Ulbricht (GER)

  4. Jonas Chollet (FRA)

  5. Loan Bozzolo (FRA)

  6. Lorenzo Sommariva (ITA)

  7. Alessandro Haemmerle (AUT)

  8. Blois de Glenn (NED)

  9. Jakob Dusek (AUT)

  10. Huw Nightingale (GBR)

  11. Evan Bichon (CAN)

  12. Lucas Eguibar Breton (ESP)

  13. Nathan Pare (USA)

  14. Martin Noerl (GER)

  15. Kalle Koblet (SUI)

  16. Niel Conradt (GER)

  17. David Pickl (AUT)

  18. Lukas Pachner (AUT)

  19. Liam Moffatt (CAN)

  20. Omar Visintin (ITA)

  21. Adam Lambert (AUS)

  22. Nick Baumgartner (USA)

  23. Jake Vedder (USA)

  24. Krystof Choura (CZE)

  25. Jarryd Hughes (AUS)

  26. Cody Winters (USA)

  27. Filippo Ferrari (ITA)

  28. Alvaro Romero Villanueva (ESP)

  29. Radek Houser (CZE)

  30. James Johnstone (AUS)

  31. Julius Reichle (GER)

  32. Merlin Surget (FRA)

Come sono messi gli italiani

Ottimo il percorso di Lorenzo Sommariva, che chiude sesto e si garantisce una posizione favorevole nel tabellone.

Dentro anche Omar Visintin, ventesimo e ultimo tra coloro che evitano rischi nelle qualificazioni.

Filippo Ferrari, ventisettesimo, accede comunque alla fase a eliminazione diretta e sarà chiamato a una prova di grande solidità per avanzare nel torneo.

Ora si entra nel vivo: dagli ottavi si corre testa a testa. E non conta più il cronometro, ma solo il traguardo.

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format

BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS

Change privacy settings
×