Snowboardcross, Sommariva sesto nelle qualificazioni: Visintin e Ferrari agli ottavi a Milano-Cortina 2026

Definito il tabellone dello snowboardcross maschile ai Giochi di Milano-Cortina 2026: Sommariva chiude tra i migliori, Visintin entra nei venti, Ferrari avanza dopo la seconda run. Ottavi al via dalle 13.45.
Si è chiusa la fase di qualificazione dello snowboardcross maschile ai Milano-Cortina 2026, con la definizione dei 32 pettorali in vista degli ottavi di finale in programma alle 13.45 sul tracciato di Livigno.
La classifica delle qualificazioni
Il miglior tempo complessivo è stato firmato dal francese Aidan Chollet, che partirà con il pettorale numero 1. Alle sue spalle il canadese Eliot Grondin e il tedesco Leon Ulbricht, a completare il terzetto di testa.
Questa la graduatoria completa dei pettorali assegnati:
-
Aidan Chollet (FRA)
-
Eliot Grondin (CAN)
-
Leon Ulbricht (GER)
-
Jonas Chollet (FRA)
-
Loan Bozzolo (FRA)
-
Lorenzo Sommariva (ITA)
-
Alessandro Haemmerle (AUT)
-
Blois de Glenn (NED)
-
Jakob Dusek (AUT)
-
Huw Nightingale (GBR)
-
Evan Bichon (CAN)
-
Lucas Eguibar Breton (ESP)
-
Nathan Pare (USA)
-
Martin Noerl (GER)
-
Kalle Koblet (SUI)
-
Niel Conradt (GER)
-
David Pickl (AUT)
-
Lukas Pachner (AUT)
-
Liam Moffatt (CAN)
-
Omar Visintin (ITA)
-
Adam Lambert (AUS)
-
Nick Baumgartner (USA)
-
Jake Vedder (USA)
-
Krystof Choura (CZE)
-
Jarryd Hughes (AUS)
-
Cody Winters (USA)
-
Filippo Ferrari (ITA)
-
Alvaro Romero Villanueva (ESP)
-
Radek Houser (CZE)
-
James Johnstone (AUS)
-
Julius Reichle (GER)
-
Merlin Surget (FRA)
Come sono messi gli italiani
Ottimo il percorso di Lorenzo Sommariva, che chiude sesto e si garantisce una posizione favorevole nel tabellone.
Dentro anche Omar Visintin, ventesimo e ultimo tra coloro che evitano rischi nelle qualificazioni.
Filippo Ferrari, ventisettesimo, accede comunque alla fase a eliminazione diretta e sarà chiamato a una prova di grande solidità per avanzare nel torneo.
Ora si entra nel vivo: dagli ottavi si corre testa a testa. E non conta più il cronometro, ma solo il traguardo.