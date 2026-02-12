Ma quale Juventus! 115 milioni di euro, l’assegno è già partito

Calciomercato, 115 milioni sul tavolo e addio sempre più vicino: la Juventus resta a guardare mentre il colpo prende una direzione precisa.

Il mercato non dorme mai, infatti anche quando la finestra ufficiale è chiusa le grandi manovre continuano sotto traccia. Si parla, si tratta, si sondano umori e disponibilità, e spesso le vere notizie arrivano mesi prima dell’estate. In queste settimane, senza ombra di dubbio, c’è un nome che sta tornando con forza al centro delle indiscrezioni internazionali. Un profilo che piaceva e piace ancora a diversi top club europei, Juventus compresa, però la sensazione è che la corsa stia prendendo una direzione ben precisa e decisamente onerosa.

A lungo accostato alla Vecchia Signora come possibile rinforzo di qualità per il centrocampo del futuro. Un’idea che aveva fatto sognare i tifosi, soprattutto per identità e caratteristiche tecniche. Oggi, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Le cifre che circolano sono di quelle che spostano gli equilibri e che, inevitabilmente, restringono il campo delle pretendenti.

Fissato il prezzo del calciatore: 115 milioni di euro

Il protagonista di questa vicenda è Sandro Tonali. L’ex Milan, oggi al Newcastle, sta tornando prepotentemente al centro delle strategie di mercato in vista della prossima estate. Anche se mancano ancora mesi all’apertura ufficiale delle trattative, le ultime mosse registrate a gennaio hanno rappresentato un segnale piuttosto chiaro. L’interesse attorno al centrocampista azzurro è concreto, reale, e il contesto attorno a lui si sta muovendo con una certa rapidità.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il Newcastle avrebbe già fissato il prezzo per sedersi al tavolo delle trattative. Non una cifra simbolica, ma una richiesta che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di sterline. Tradotto in euro, significa una valutazione compresa tra i 90 e i 115 milioni. Una somma monstre, però coerente con il mercato attuale e con il peso specifico che Tonali ha all’interno del progetto tecnico dei Magpies.

Il club inglese, infatti, non si trova nella posizione di dover vendere. Anzi, può permettersi di dettare condizioni e tempistiche. Questa forza contrattuale consente alla società di alzare l’asticella e accettare soltanto un’offerta ritenuta davvero irrinunciabile. È una strategia chiara: chi vuole Tonali deve presentarsi con una proposta fuori mercato, capace di far vacillare anche le certezze più solide.

Per le squadre interessate la sfida è doppia. Da un lato c’è la necessità di mettere sul piatto una cifra enorme, dall’altro bisogna convincere un club ambizioso e finanziariamente potentissimo a privarsi di uno dei suoi uomini simbolo. Non è soltanto una questione economica, ma anche di progetto sportivo e prospettive future.

La Juventus, che in passato aveva monitorato con attenzione il centrocampista, osserva la situazione con interesse ma anche con realismo. Una spesa vicina ai 115 milioni rappresenterebbe un investimento straordinario, difficile da sostenere senza cessioni eccellenti. Ecco perché, al momento, la sensazione è che il treno stia passando verso altre destinazioni.

Tonali, dal canto suo, continua a concentrarsi sul campo. Però il suo nome è destinato a infiammare l’estate. Quando certe cifre iniziano a circolare con insistenza, significa che qualcosa si sta muovendo davvero. E se un’offerta di quel livello dovesse concretizzarsi, le valigie potrebbero essere pronte in tempi record. Altro che suggestione italiana: il prossimo colpo dell’estate rischia di parlare una lingua diversa, con 115 milioni pronti a cambiare tutto.