INSIDE. Il Ministro Abodi ai microfoni di Sportface: «Complimenti per il vostro ottimo lavoro»

Un ospite d’eccezione ai microfoni di Sportface. Eccezionale la sua dichiarazione, che accogliamo con entusiamo

In occasione della quinta edizione del Roma World Taekwondo Grand Prix nella splendida cornice del Foro Italico, l’ultima puntata di Inside, il podcast della nostra testata, ha ospitato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

L’INSIDE con il Ministro Andrea Abodi è visibile integralmente sulla piattaforma ufficiale di Sportface TV al seguente LINK

L’intervista si è aperta con un bellissimo attestato di stima nei confronti del nostro progetto editoriale e della nostra redazione. Il Ministro ci ha tenuto a iniziare il suo intervento esprimendo parole di vivo compiacimento per l’evoluzione e l’impatto di Sportface nel panorama giornalistico italiano, sottolineando l’importanza di una comunicazione sportiva curata e professionale.

Ma non era la prima volta, infatti il ministro era stato ospite a Parigi durante le olimpiadi del 2024, intervistato da Giorgia Rossi (Vedi l’intervista)

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Il ministro ai nostri microfoni: “Un lavoro quotidiano eccellente”

Ad aprire il confronto, prima di addentrarsi nei temi caldi dell’attualità politica e sportiva, è stato proprio il sincero elogio del capo del Dicastero dello Sport: «Voglio fare i complimenti a Sportface per l’ottimo lavoro svolto in questi anni e che continuate a fare quotidianamente», ha esordito il Ministro Abodi, certificando il valore del percorso di crescita intrapreso dalla testata in questi anni.

Per la nostra redazione, ricevere questo riconoscimento direttamente dalla massima autorità dello sport italiano, e per giunta in occasione della sua prima intervista ufficiale rilasciata ai nostri canali, rappresenta un grandissimo motivo d’orgoglio. Un attestato che premia lo sforzo quotidiano nel raccontare lo sport a 360 gradi, dando voce e spazio a tutte le discipline e alle grandi storie che il movimento italiano sa regalare.

Le parole del Ministro Abodi, oltre a certificare la qualità della nostra informazione, rappresentano per tutta la squadra di Sportface uno stimolo ulteriore a continuare su questa strada, puntando sempre sulla serietà, sul costante aggiornamento e sulla passione che da sempre ci contraddistinguono.