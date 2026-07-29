Mondiali scherma 2026, Italia ancora in testa al medagliere: spadisti fuori agli ottavi

La penultima giornata di Hong Kong si chiude senza podi per gli azzurri, che restano al comando con tre ori e quattro bronzi. La spada maschile cede a Israele al minuto supplementare, mentre le sciabolatrici terminano al settimo posto.
L’Italia resta saldamente al comando del medagliere dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma di Hong Kong 2026. Nonostante la penultima giornata sia stata la prima senza podi per la spedizione azzurra, il bilancio rimane di sette medaglie complessive: tre ori e quattro bronzi.
Dopo l’eliminazione della squadra femminile di sciabola nei quarti contro la Francia, già raccontata, l’altra grande delusione della giornata è arrivata dalla spada maschile. Il quartetto campione d’Europa in carica si è fermato negli ottavi contro Israele al termine di un assalto deciso al minuto supplementare.
Spada maschile, Israele elimina l’Italia al minuto supplementare
Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli avevano iniziato il proprio cammino superando nettamente l’Algeria con il punteggio di 45-28.
Negli ottavi di finale gli azzurri del commissario tecnico Diego Confalonieri, affiancato in panchina dal maestro Alfredo Rota, hanno affrontato Israele in un confronto rimasto in equilibrio fino alla conclusione.
L’assalto si è protratto fino al minuto supplementare, quando la formazione israeliana ha trovato la stoccata del definitivo 42-41, interrompendo la corsa dell’Italia verso la zona medaglie.
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Gli spadisti nel tabellone dei piazzamenti
Nel tabellone dedicato alle posizioni successive, la squadra italiana è stata sconfitta dall’Ungheria per 45-43.
Gli azzurri hanno poi reagito battendo la Cina con il risultato di 45-35 e affronteranno la Gran Bretagna nell’assalto valido per il tredicesimo posto.
Sciabola femminile, le azzurre chiudono settime
Dopo la sconfitta per 45-44 contro la Francia nei quarti di finale, Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili hanno proseguito il proprio percorso nel tabellone dei piazzamenti.
L’Italia ha perso 45-32 contro il Giappone, prima di superare la Corea con il punteggio di 45-39. Le sciabolatrici hanno così concluso il Mondiale al settimo posto.
Italia prima nel medagliere con sette podi
La giornata senza medaglie non modifica il primato della Nazionale italiana nella classifica per Paesi. Dopo i risultati delle precedenti gare, gli azzurri guidano il medagliere di Hong Kong con tre titoli mondiali e quattro bronzi.
Le finali per il bronzo e per l’oro della penultima giornata inizieranno alle ore 11 italiane.
Il programma dell’ultima giornata
I Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 si concluderanno domani con le ultime due competizioni a squadre.
Il programma prevede il fioretto femminile e la sciabola maschile, con l’Italia chiamata a difendere il primo posto nel medagliere e ad arricchire ulteriormente una rassegna iridata già caratterizzata da sette podi.