Fight Day Stories su Taekwondo Plus

Due giorni di Campionati Italiani Junior ad Anzio racchiusi in un racconto parallelo che segue Abderrahman Touiar (-58kg) e Clio Sottile (-55kg) dal primo riscaldamento all’ultimo secondo di gara

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Non è la cronaca di un torneo, ma un’immersione nel “dietro le quinte” psicologico e fisico del Taekwondo: i silenzi nei corridoi, la tensione dell’attesa, il rito della vestizione e il respiro corto tra i round. Il filo conduttore è la voce dei coach microfonati, unica guida nel caos del palazzetto, capace di svelare la tattica e la gestione emotiva nei momenti critici.

Mentre i match scorrono attraverso highlight essenziali e legati alle reazioni a bordo tatami, il video esplora come cambia la testa dell’atleta tra un incontro e l’altro. I percorsi di Touiar e Sottile si intrecciano in un unico montaggio ritmato, culminando nella conquista dell’oro nelle rispettive categorie: un finale che celebra la vittoria non come traguardo retorico, ma come chiusura naturale di un percorso di pura determinazione.

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