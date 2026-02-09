5 Cerchi. 5 curiosità su Lukas Hofer

Compirà 37 anni il prossimo 30 settembre, ma ha ancora tanta fame delle emozioni che pista e poligono sanno offrire

Ecco 5 curiosità su Lukas Hofer, tra gli atleti italiani più longevi di sempre.

1. Infatti già nel 2023 aveva pensato di smettere, nonostante gli accordi con la federazione svedese per allenarsi insieme. Il fisico cominciava a presentare il conto del tempo, ma la sua tenacia l’ha portato a storici podi in Coppa del Mondo nella stagione 23/24 e a questa quinta partecipazione alle Olimpiadi.

2. Come il compagno di squadra Giacomel, è un fan del tennis. Ha anche avuto modo di conoscere Jannik Sinner, del quale ha tessuto le lodi come atleta trentino capace di imporsi in uno sport come il tennis.

Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE, registrati gratuitamente e segui i nostri format 5 Cerchi e Inside

Segui le Olimpiadi, le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it