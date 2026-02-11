5 Cerchi, 5 curiosità su Amos Mosaner

In tanti sport l’aggettivo fenomeno è abusato: per Amos Mosaner, il peso della retorica è meno lieve.

Ecco 5 curiosità sull’atleta olimpico Amos Mosaner, talento del curling italiano

1. Prima di diventare un atleta professionista dell’Aeronautica Militare nel 2017, Amos ha lavorato per anni in un’azienda agricola e vitivinicola nella sua Val di Cembra. Ha raccontato spesso che il lavoro in campagna lo ha aiutato a formare il carattere e la disciplina necessaria per lo sport: i titolari dell’azienda lo sostenevano permettendogli di conciliare i turni con gli allenamenti sul ghiaccio.

2. Amos ha iniziato a sciare… o meglio, a “scivolare” sul ghiaccio a soli 4 anni. Il curling è una passione di famiglia: suo padre Adolfo è stato un giocatore, l’ice-maker della pista di Cembra e anche il suo primo allenatore. Persino sua sorella Giada è una curler, a dimostrazione che in casa Mosaner le “stones” sono nel DNA.

