5 Cerchi, 5 curiosità su Sofia Goggia

Oro a Pyeongchang, argento a Pechino e bronzo a Milano-Cortina: Sofia Goggia ha scritto la storia della discesa libera.

Ecco 5 curiosità sulla regina della velocità italiana Sofia Goggia

1. Sofia ama tanto, tantissimo gli animali: per 17 anni ha avuto un setter, oggi è inseparabile da Belle, femmina di pastore australiano, che è diventata a sua volta una star dei social.

Un amore così profondo, viscerale, da coinvolgere anche un’altra azzurra, Ilaria Ghisalberti, ad adottare Ari, la sorella di Belle.

2. Fuori dalle piste, Sofia è socia di un allevamento biologico di galline a Nembro, in provincia di Bergamo. Le galline razzolano libere nel bosco, ascoltano musica classica (sì, proprio musica!) e producono uova che finiscono anche nei piatti di chef come Cracco. Lei le chiama ‘Le Selvagge’… un nome perfetto per una che non ama le regole troppo rigide.

