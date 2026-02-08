5 Cerchi, 5 curiosità su Roland Fischnaller

Roland Fischnaller e un appuntamento con la storia: Milano Cortina 2026 è la sua settima Olimpiade consecutiva.

Lo slittino è questione di famiglia: fratello minore di Hans Peter e cugino di Kevin, Dominik Fischnaller è l’ideale prosecutore della tradizione italiana oltre che familiare.

Ecco 5 curiosità sulla scheggia di Maranza.

1.Avendo debuttato a Salt Lake City 2002, è l’azzurro con il maggior numero di presenze ai Giochi Invernali, superando persino miti come Armin Zöggeler. Ha vissuto l’evoluzione dello snowboard da sport di nicchia a disciplina olimpica globale. 2. Quando scende dalla tavola, Roland si rifugia nel suo agriturismo in Val di Funes. Lì vive una vita d’altri tempi: d’estate si dedica al fieno, cura le mucche e produce il miele, una passione ereditata dal padre apicoltore. Dice che il “buio nero” e il silenzio assoluto della montagna sono il segreto per ricaricare le batterie meglio di qualsiasi centro benessere.

Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE, registrati gratuitamente e segui i nostri format 5 Cerchi e Inside

Segui le Olimpiadi, le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it