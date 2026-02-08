5 Cerchi, 5 curiosità su Riccardo Lorello

Ecco 5 curiosità su Riccardo Lorello.

1.Mentre molti atleti si caricano con l’heavy metal o il rap aggressivo, Riccardo ha un segreto: pare che tra le sue cuffie, prima di scendere in pista, possa spuntare del sano pop italiano che fa sorridere anche i compagni di squadra. Il segreto della velocità? Forse è proprio la leggerezza.

2. Oltre al ghiaccio e ai pattini Riccardo Lorella è appassionato di velocità e di moto e il suo idolo è Valentino Rossi, protagonista a sua volta di un video assieme al presidente della Repubblica per queste Olimpiadi 2026.