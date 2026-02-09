5 Cerchi, 5 curiosità su Matteo Rizzo

Vincitore della medaglia di bronzo a Milano Cortina nel Team Event, Matteo Rizzo fa parte di quegli atleti capaci di rapire l’occhio di appassionati del pattinaggio artistico e semplici curiosi

Ecco 5 curiosità su di lui

1. Da quando nel pattinaggio è possibile utilizzare come basi anche delle canzoni cantate, Matteo ci ha messo tutto il suo personale gusto: Maneskin, Rolling Stones, Bruno Mars, i Queen. L’importante per lui è che la musica in quel momento riesca a trasmetterli l’emozione necessaria.

2. Per quel che riguarda il look…ne parla col coreografo, con la sarta, ma soprattutto con mamma Brumilde (che fa parte anche del suo staff, essendo un’ex pattinatrice). Colore principale, scollature, o anche l’apposizione o meno di Swarowski: anche in questo caso, non c’è miglior consigliere di un genitore.

Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE, registrati gratuitamente e segui i nostri format 5 Cerchi e Inside

Segui le Olimpiadi, le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it