5 Cerchi, 5 curiosità su Lucia Dalmasso

Nata sulle Dolomiti, Lucia ha la neve nel sangue. Da giovane promessa dello sci alpino, a seguito di un brutto infortunio ha saputo rialzarsi, diventando una campionessa di snowboard.
5 curiosità su Lucia Dalmasso, fresco bronzo nel gigante parallelo
1.In famiglia sono tutti sciatori: mamma Elena e papà Pietro sono stati entrambi allenatori di alto livello. Lucia ha quindi il destino segnato e da giovanissima entra nel gruppo Futur della FISI, il vivaio delle promesse azzurre
2. Nel 2013, durante un allenamento, un serio infortunio ai crociati di tutte e due le ginocchia stravolge però piani.
Dopo un anno e mezzo di lunga riabilitazione, Lucia prova quasi per caso lo snowboard. Il merito è di Marco Mazzonelli, istruttore nazionale e grande amico di famiglia. Con la tavola è amore a prima vista. Da quel momento, per Lucia inizia una nuova vita.
