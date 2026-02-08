5 Cerchi, 5 curiosità su Lucia Dalmasso

Nata sulle Dolomiti, Lucia ha la neve nel sangue. Da giovane promessa dello sci alpino, a seguito di un brutto infortunio ha saputo rialzarsi, diventando una campionessa di snowboard.

5 curiosità su Lucia Dalmasso, fresco bronzo nel gigante parallelo

1.In famiglia sono tutti sciatori: mamma Elena e papà Pietro sono stati entrambi allenatori di alto livello. Lucia ha quindi il destino segnato e da giovanissima entra nel gruppo Futur della FISI, il vivaio delle promesse azzurre

2. Nel 2013, durante un allenamento, un serio infortunio ai crociati di tutte e due le ginocchia stravolge però piani.

Dopo un anno e mezzo di lunga riabilitazione, Lucia prova quasi per caso lo snowboard. Il merito è di Marco Mazzonelli, istruttore nazionale e grande amico di famiglia. Con la tavola è amore a prima vista. Da quel momento, per Lucia inizia una nuova vita.

Se sei vuoi conoscere le altre curiosità vai su SPORTFACE, registrati gratuitamente e segui i nostri format 5 Cerchi e Inside

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it