5 Cerchi, 5 curiosità su Giovanni Franzoni

“Vinco solo se mi diverto”: una frase che è un manifesto di come interpreti le discese più ripide.

Ecco 5 curiosità su Giovanni Franzoni, la punta di diamante della velocità nello sci alpino italiano.

1. Sebbene passi l’inverno tra i ghiacciai, Giovanni è cresciuto sulle rive del Lago di Garda. Questa vicinanza all’acqua lo ha portato a praticare il windsurf ad alti livelli durante l’estate. Dice spesso che l’equilibrio sulla tavola da surf lo ha aiutato a sviluppare quella sensibilità innata che gli permette di “sentire” la lamina dello sci anche sul ghiaccio più vivo.

2. Lo sport è un affare di famiglia, ma lo sci è stata una sua “ribellione”. Suo padre è un maestro di tennis e suo fratello ha seguito quelle orme. Giovanni è l’unico che ha deciso di scambiare la racchetta con gli scarponi. Ma questa estrazione tennistica gli ha lasciato una mentalità molto forte nel “testa a testa” e una precisione millimetrica nella gestione degli spazi.