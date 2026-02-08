5 Cerchi, 5 curiosità su Francesca Lollobrigida

Una grande campionessa, con un grande cognome ed un cuore enorme: pronipote della mitica attrice Gina, siamo certi sappiate che ha conquistato un argento e un bronzo a Pechino 2022.
Ma se vi dicessimo che oltre ad essere campionessa è anche una plurimultata?
Ecco 5 curiosità sulla regina della velocità italiana Francesca Lollobrigida
1. Ebbene sì, spesso e volentieri ha dovuto pagare delle multe salate per poter rincorrere il suo sogno. La sua vita sui pattini inizia infatti a Roma su quelli a rotelle, quando si allenava per strada seguendo l’auto del padre, collezionando cotravvezioni e chilometri prima ancora delle medaglie.
2. Il legame con Gina Lollobrigida, scomparsa nel 2023, è di parentela lontana attraverso il padre. I rapporti non erano quotidiani né particolarmente stretti, ma la figura dell’attrice è sempre stata presente nei racconti familiari, com’era normale che fosse. Francesca ha ricordato la “zia” con grande emozione e una certa gratitudine, sottolineando quanto essere una Lollobrigida le abbia dato, nel tempo, una spinta in più.
