Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Italia in finale nell’inseguimento a squadre: Olanda battuta, medaglia certa a Milano-Cortina 2026

Franz Monaco
-
Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 11, Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy 17 Feb
Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16668753j) Davide Ghiotto of Italy and Andrea Giovannini of Italy and Michele Malfatti of Italy celebrates after competing on the Speed Skating Men's Team Pursuit Semifinals on day eleven of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 17, 2026 in Milan, Italy. Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 11, Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy - 17 Feb 2026

Ghiotto, Giovannini e Malfatti dominano la semifinale contro i Paesi Bassi con un’azione in crescendo. Alle 16:28 la sfida per l’oro contro gli Stati Uniti.

L’Italia del pattinaggio di velocità scrive un’altra pagina importante ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l’accesso alla finale dell’inseguimento a squadre maschile, assicurandosi almeno una medaglia e superando in semifinale i Paesi Bassi con una prova di grande solidità.

Il crono parla chiaro: 3:38.88 per il terzetto azzurro, tempo che permette di staccare gli olandesi e gestire la seconda parte di gara con autorità.

Progressione azzurra e gara in controllo

Dopo una fase iniziale equilibrata, l’Italia ha aumentato il ritmo giro dopo giro, costruendo un vantaggio sempre più consistente. La differenza è emersa nella seconda metà della prova, quando gli azzurri hanno alzato ulteriormente l’andatura mentre l’Olanda iniziava a perdere contatto.

Il trio composto da Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha mostrato compattezza nei cambi e grande fluidità nella progressione, riuscendo a chiudere davanti con margine e senza sbavature.

Il successo garantisce all’Italia la presenza nella Final A e dunque una medaglia certa nel medagliere olimpico.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Pattinaggio Velocità

Mandatory Credit: Photo by Henk Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock (16655067o)
Davide Ghiotto of Italy and Andrea Giovannini of Italy and Michele Malfatti of Italy competing on the Speed Skating Men’s Team Pursuit Quarterfinals on day nine of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Milano Speed Skating Stadium on February 15, 2026 in Milan, Italy.
Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Day 9, Speed Skating, Milano Speed Skating Stadium, Milan, Italy – 15 Feb 2026

Stati Uniti avversari per l’oro

Nell’altra semifinale sono stati gli Stati Uniti a conquistare l’accesso alla sfida per il titolo. Il team americano – composto da Casey Dawson, Emery Lehman ed Ethan Cepuran – ha regolato la Cina con un tempo di 3:44.29, gestendo la gara con ampio margine e risparmiando energie nel finale.

Sarà dunque Italia-Stati Uniti la finale per l’oro, in programma alle 16:28.

Appuntamento alle 16:28 per il titolo olimpico

Dopo aver centrato l’obiettivo minimo della medaglia, gli azzurri proveranno ora a completare l’opera. La finale dell’inseguimento a squadre assegnerà l’oro e rappresenta un’occasione storica per la pista lunga italiana.

L’Italia è già sul podio. Adesso resta da capire di quale metallo sarà la medaglia.

