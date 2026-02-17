Italia in finale nell’inseguimento a squadre: Olanda battuta, medaglia certa a Milano-Cortina 2026

Ghiotto, Giovannini e Malfatti dominano la semifinale contro i Paesi Bassi con un’azione in crescendo. Alle 16:28 la sfida per l’oro contro gli Stati Uniti.

L’Italia del pattinaggio di velocità scrive un’altra pagina importante ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l’accesso alla finale dell’inseguimento a squadre maschile, assicurandosi almeno una medaglia e superando in semifinale i Paesi Bassi con una prova di grande solidità.

Il crono parla chiaro: 3:38.88 per il terzetto azzurro, tempo che permette di staccare gli olandesi e gestire la seconda parte di gara con autorità.

Progressione azzurra e gara in controllo

Dopo una fase iniziale equilibrata, l’Italia ha aumentato il ritmo giro dopo giro, costruendo un vantaggio sempre più consistente. La differenza è emersa nella seconda metà della prova, quando gli azzurri hanno alzato ulteriormente l’andatura mentre l’Olanda iniziava a perdere contatto.

Il trio composto da Ghiotto, Giovannini e Malfatti ha mostrato compattezza nei cambi e grande fluidità nella progressione, riuscendo a chiudere davanti con margine e senza sbavature.

Il successo garantisce all’Italia la presenza nella Final A e dunque una medaglia certa nel medagliere olimpico.

Stati Uniti avversari per l’oro

Nell’altra semifinale sono stati gli Stati Uniti a conquistare l’accesso alla sfida per il titolo. Il team americano – composto da Casey Dawson, Emery Lehman ed Ethan Cepuran – ha regolato la Cina con un tempo di 3:44.29, gestendo la gara con ampio margine e risparmiando energie nel finale.

Sarà dunque Italia-Stati Uniti la finale per l’oro, in programma alle 16:28.

Appuntamento alle 16:28 per il titolo olimpico

Dopo aver centrato l’obiettivo minimo della medaglia, gli azzurri proveranno ora a completare l’opera. La finale dell’inseguimento a squadre assegnerà l’oro e rappresenta un’occasione storica per la pista lunga italiana.

L’Italia è già sul podio. Adesso resta da capire di quale metallo sarà la medaglia.

