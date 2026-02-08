5 Cerchi, 5 curiosità su Dominik Paris

Dominik Paris, l’azzurro con la passione per l’heavy metal, l’italiano più anziano di sempre a salire su un podio di Coppa del Mondo, superando il record precedente di Kristian Ghedina

Ecco 5 curiosità su Dominik Paris, bronzo ai Giochi Olimpici Milano Cortina ’26

1.Dominik non è solo un fuoriclasse sugli sci, ma è il frontman di una band death metal chiamata Rise of Voltage. Canta con uno stile “growl” (molto graffiato) e ha anche inciso un album intitolato Time. Dice che il ritmo del metal è lo stesso che prova in discesa libera: veloce, duro e tecnico. Prima delle gare, non si toglie le cuffie finché non arriva al cancelletto di partenza.

2.A 18 anni, dopo un periodo di ribellione in cui si era un po’ allontanato dallo sport, Dominik decise di cambiare vita. Passò un’intera estate (100 giorni) lavorando come pastore in una malga sulle montagne svizzere: sveglia alle 3:30 del mattino per mungere le mucche e portarle al pascolo. Questa esperienza lo ha forgiato mentalmente, insegnandogli la disciplina che lo ha riportato ai vertici dello sci mondiale.

