Olimpiadi Parigi 2024, Jannik Sinner non ci sarà: il numero 1 non mancava ai Giochi da Sydney 2000

Jannik Sinner non sarà in campo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una bruttissima notizia per il tennis e più in generale per lo sport italiano, che ancor prima della cerimonia di apertura dei Giochi perde una delle sue icone più grandi non che una grande speranza da medaglia. Una notizia sicuramente destinata a creare scalpore e polemiche, visto che anche a Tokyo 2020 il nativo di Sesto Pusteria non prese parte alla manifestazione a cinque cerchi. Stavolta è stato un virus a mettere ko il numero uno del mondo, che ha spiegato come una forte tonsillite abbia indotto i medici a sconsigliare l’impegno olimpico.

La rinuncia del numero uno del ranking Atp alle Olimpiadi non è certo un fatto comune. Andando indietro nel tempo infatti si può verificare come l’ultima volta che questa evenienza si è verificata erano in corso le Olimpiadi di Syndey 2000. Ai Giochi australiani non prese parte l’allora numero 1 Pete Sampras, mentre nelle altre edizioni successive il leader della classifica Atp è sempre sceso in campo.

E così ad Atene 2004 Roger Federer, uscendo contro pronostico al secondo turno. A Pechino 2008 ancora il fuoriclasse svizzero non andò oltre i quarti di finale, spingendosi poi fino all’argento a Londra 2012. A Rio 2016 i Giochi iniziarono con Novak Djokovic in testa al ranking e il serbo venne clamorosamente sconfitto al primo turno da Del Potro. Infine a Tokyo 2020, con il torneo disputato a luglio 2021 a causa del Covid, ancora Novak Djokovic fu costretto a cedere nella finale per il bronzo contro Carreno Busta. Una lunga lista di numeri 1 presenti fino al doloroso forfait di Sinner, arrivato in questo pomeriggio.