Wheelchair curling Milano Cortina 2026: doppia sconfitta per Bertò e Ioriatti, battuti da Estonia e Cina all’extra end

Dopo il successo all’esordio contro la Corea, gli azzurri cedono 4-6 all’Estonia e poi 7-8 alla Cina soltanto all’extra end, dopo aver guidato 6-3. Venerdì alle 9:05 il match contro il Giappone.

Giovedì amaro per l’Italia nel torneo di doppio misto di wheelchair curling dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, dopo il successo all’esordio contro la Repubblica di Corea, incassano due sconfitte in una sola giornata, contro Estonia e Cina.

Contro l’Estonia il crollo nella fase centrale

Nel primo incontro gli azzurri vengono superati 6-4 dall’Estonia. La fase centrale del match si rivela fatale: Katli Riidebach e Ain Villau riescono ad allungare fino al 6-1, costruendo un vantaggio che la coppia italiana non riesce a colmare nonostante il tentativo di rimonta nell’ultimo end.

Contro la Cina: da 6-3 all’extra end

Ancora più dolorosa la sconfitta contro la Cina, arrivata solo all’extra end per 8-7. Gli azzurri partono fortissimo, chiudendo il primo end sul 3-0, e restano avanti fino al 6-3 dopo la quinta mano. I cinesi però ribaltano la situazione segnando tre punti di fila per il 6-6. Una marcatura per parte negli ultimi due end porta il match all’extra end, dove il punto decisivo va a Meng Wang e Jinqao Yang.

Il prossimo impegno

Il bilancio di Bertò e Ioriatti nel round robin si ferma a una vittoria e due sconfitte. Il prossimo appuntamento è venerdì mattina alle 9:05 contro il Giappone.