NBA All Star 2026 in diretta su Sky: programma completo dell’All Star Weekend

Da Los Angeles tre giorni di spettacolo con nuova formula per l’All Star Game. Rising Stars, All Star Saturday e sfida Team USA contro Team World live su Sky e NOW.

Lo show degli show del basket mondiale torna protagonista: l’NBA All Star 2026 sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutto il fine settimana, a partire dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio.

Da Los Angeles andrà in scena un evento di tre giorni che riunisce tutte le superstar del campionato più spettacolare al mondo, con una formula rinnovata e nuovi orari.

Nuova formula per l’All Star Game 2026

L’appuntamento più atteso, l’All Star Game, cambia formato: non più la classica sfida Est-Ovest, ma un triangolare con due squadre composte dai migliori giocatori americani che affronteranno il Team World, selezione di fuoriclasse provenienti dal resto del mondo.

Un format innovativo che promette ancora più ritmo e spettacolo.

Il programma dell’NBA All Star Weekend 2026 su Sky e NOW

Notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio

Ore 03.00 – NBA Rising Stars Challenge

Commento originale

In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Repliche sabato 14 febbraio alle 12, 15.30 e 20.45 con la telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua su Sky Sport Basket.

Notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio

Ore 23.00 – NBA All Star Saturday

Telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna

In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

In programma la tradizionale gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate.

Notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio

Ore 23.00 – NBA All Star Game

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Copertura totale su Sky Sport

Risultati, classifiche, notizie e highlights dell’All Star Weekend saranno disponibili anche su:

Sky Sport 24

SkySport.it

Sky Sport Insider

App Sky Sport

Profili ufficiali Sky Sport sui social network

Un weekend interamente dedicato al grande spettacolo della pallacanestro NBA.