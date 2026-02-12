NBA All Star 2026 in diretta su Sky: programma completo dell’All Star Weekend

Da Los Angeles tre giorni di spettacolo con nuova formula per l’All Star Game. Rising Stars, All Star Saturday e sfida Team USA contro Team World live su Sky e NOW.
Lo show degli show del basket mondiale torna protagonista: l’NBA All Star 2026 sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutto il fine settimana, a partire dalla notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio.
Da Los Angeles andrà in scena un evento di tre giorni che riunisce tutte le superstar del campionato più spettacolare al mondo, con una formula rinnovata e nuovi orari.
Nuova formula per l’All Star Game 2026
L’appuntamento più atteso, l’All Star Game, cambia formato: non più la classica sfida Est-Ovest, ma un triangolare con due squadre composte dai migliori giocatori americani che affronteranno il Team World, selezione di fuoriclasse provenienti dal resto del mondo.
Un format innovativo che promette ancora più ritmo e spettacolo.
Il programma dell’NBA All Star Weekend 2026 su Sky e NOW
Notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio
Ore 03.00 – NBA Rising Stars Challenge
Commento originale
In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
Repliche sabato 14 febbraio alle 12, 15.30 e 20.45 con la telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua su Sky Sport Basket.
Notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio
Ore 23.00 – NBA All Star Saturday
Telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
In programma la tradizionale gara del tiro da tre punti e la gara delle schiacciate.
Notte tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio
Ore 23.00 – NBA All Star Game
Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
In diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket
Copertura totale su Sky Sport
Risultati, classifiche, notizie e highlights dell’All Star Weekend saranno disponibili anche su:
-
Sky Sport 24
-
SkySport.it
-
Sky Sport Insider
-
App Sky Sport
-
Profili ufficiali Sky Sport sui social network
Un weekend interamente dedicato al grande spettacolo della pallacanestro NBA.