Verso Milano-Cortina 2026: i convocati dell’Italia per lo sci freestyle

Lo sci freestyle sarà uno degli sport più spettacolari e ricchi di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dal 7 al 21 febbraio 2026 si assegneranno ben 15 titoli olimpici, con competizioni che spaziano da discipline tecniche ad altre di pura adrenalina.

Le gare si svolgeranno a Livigno e rappresentano una grande occasione per gli appassionati italiani, perché lo spettacolo non mancherà e l’Italia potrà contare su atleti di altissimo livello con chance si salire anche sul podio.

Le stelle azzurre e i ritorni attesi

Tra i nomi più attesi della squadra italiana spicca Flora Tabanelli, che ha superato l’infortunio al legamento crociato anteriore subito lo scorso novembre, e affronterà la stagione olimpica partendo proprio da Milano-Cortina.

Tabanelli arriverà ai Giochi come Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo Park & Pipe, disciplina che combina Big Air e slopestyle, e si presenta quindi come una delle principali favorite. Accanto a lei, Miro Tabanelli, suo fratello, potrebbe sorprendere nel freeski grazie al suo potenziale tecnico.

Un altro grande protagonista sarà sicuramente Simone Deromedis nello skicross maschile. Anche Jole Galli, nello stessa disciplina del trentino, ha mostrato progressi importanti nel circuito internazionale e merita attenzione.

Gli altri convocati e l’organico azzurro

La squadra italiana allo sci freestyle per Milano-Cortina 2026 è completa e diversificata. Oltre ai fratelli Tabanelli e Deromedis, saranno presenti Maria Gasslitter, giovane promessa del Big Air e slopestyle, e altri specialisti dello skicross come Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi e Dominik Zuech, per quanto riguarda gli uomini, oltre a Andrea Chesi e Manuela Passaretta per la disciplina dei moguls tra le donne.

Sci freestyle: la lista completa dei convocati

Skicross:

Uomini: Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzki;

Donne: Jole Galli, Andrea Chesi.

Freeski (Slopestyle & Big Air)

Uomini: Miro Tabanelli;

Donne: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter.

Moguls