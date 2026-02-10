Sprint femminile di sci di fondo alle Olimpiadi 2026: azzurre in evidenza, Svezia in testa

Nella mattinata di oggi, nella location di Tesero, Val di Fiemme, è andata in scena la qualificazione della sprint femminile in tecnica classifica di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le fondiste italiano hanno completato una prestazione di alto livello, con tutte e quattro le azzurre che sono riuscite ad accedere alla fase successiva della competizione. Questo “poker azzurro” nella qualifica è un buon segnale in vista delle fasi finali ed eliminazione diretta in programma per il primo pomeriggio.

Nonostante l’ottimo risultato delle italiane, la graduatoria delle qualifiche ha visto dominare la Svezia, che ha monopolizzato le posizioni di vertice con grande autorevolezza.

Risultati, protagoniste e gli altri nomi in gara

Lo sprint femminile è stato caratterizzato da un tempo netto sui circa 1600 metri che hanno messo in evidenza la supremazia delle fondiste svedesi: la prima piazza è stata conquistata con un margine piuttosto ampio da Linn Svahn, seguita dalle connazionali Jonna Sundling e Johanna Hagstroem. Queste tre atlete hanno confermato il loro stato di forma e la forza del movimento svedese su questa distanza.

Subito dietro alle leader, ma fuori dal podio, si sono piazzate atleti come Jasmi Joensuu (Finlandia) e Nadine Faehndrich (Svizzera), che hanno lasciato la loro impronta nella top 5.

Per l’Italia la migliore prestazione è stata firmata da Nicole Monsorno, che ha chiuso in sesta posizione, davanti a importanti fondiste internazionali come Maja Dahlqvist. Seguono poi Caterina Ganz (ottava) e Federica Cassol (nona), mentre Iris de Martin Pinter ha completato il quartetto di italiane qualificandosi appena fuori dalla top 15.

Prospettive di gara

Con la qualifica ottenuta con successo, ora per le azzurre si apre la fase ad eliminazione diretta della sprint. Le batterie, che inizieranno dalle 11:45 circa, vedranno le italiane confrontarsi con avversarie molto forti: ad esempio Monsorno è stata inserita in una batteria molto impegnativa a Sundling e alla finlandese Joensuu.

Nonostante le difficoltà di sorteggio, l‘accesso di tutte e quattro le italiane ai quarti è un segnale positivo della competitività tricolore su questa distanza. La speranza è che, su un tracciato che premia precisione tecnica e ritmo costante, qualche azzurra possa superare il turno e puntare verso i livelli più alti della gara.

La Svezia, dal canto suo, conferma di essere favorita a lottare per le medaglie, ma lo sprint olimpico resta aperto e tutto da decidere.