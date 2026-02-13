Snowboard, Totsuka campione olimpico nell’halfpipe maschile: niente record

Yuto Totsuka non delude ed è il nuovo campione olimpico nell’halfpipe maschile: com’è andata al Livigno Snow park

Lo snowboard illumina le Olimpiadi di Milano Cortina. Anche stasera le attenzioni sono state catalizzate dall‘halfpipe con la finale maschile al Livigno Snow Park. Dopo tutte le tre manche previste, Yuto Totsuka ha portato a casa l’oro. Il giapponese è stato autore di una seconda run pazzesca che gli ha permesso di totalizzare ben 95.00 punti.

Oggi è stata una giornata storica per lui e che è iniziata subito molto bene con un prima run da 91.000 punti. In generale ha mostrato delle doti ai limiti della perfezione.

A un certo punto si credeva addirittura che riuscisse a segnare il proprio record, ma non ce l’ha fatta. Resta la soddisfazione per essere diventato il nuovo campione per il primo titolo olimpico della sua carriera.